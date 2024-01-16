 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çanakkale'de Güvenlik Güçleri Velileriyle Tecrübelerini Paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Çanakkale'de Güvenlik Güçleri Velileriyle Tecrübelerini Paylaştı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu, dönem sonu faaliyetleri kapsamında polis, jandarma ve asker velileriyle bir araya geldi. Veliler, öğrencilere iş ve yaşam tecrübelerini aktararak bilgi dağarcıklarını genişletmelerine yardımcı oldu.

Çanakkale\'de Güvenlik Güçleri Velileriyle Tecrübelerini Paylaştı
16.01.2024 - 13:23,  Güncelleme: 13:35
Abone Ol

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde görevli polis, jandarma ve asker veliler, 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulunun dönem sonu faaliyetleri kapsamında tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.

75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu Müdür Yardımcısı Şehri Biçen, yaptığı açıklamada, okulun dönem sonu faaliyetleri kapsamında tecrübe paylaşımı söyleşi etkinliklerine vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlayan, huzurlu yaşaması için çalışan polis, jandarma ve asker velilerin katıldığını bildirdi.

Velilerin, iş ve yaşamlarındaki tecrübelerini öğrencilere aktardığını belirten Biçen, "Velilerimiz, öğrencilerimizin sorularına cevap verdiler. Öğrencilerimiz, anlatılanlarla bilgi dağarcıklarını genişletti. Bu anlamda öğrencilerimizi bilgilendiren velilerimize çok teşekkür ederim. Tüm güvenlik personellerimize, askerlerimize, polislerimize, jandarmalarımıza görevlerinde başarılar dileriz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Çanakkale, Jandarma, Güvenlik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de Güvenlik Güçleri Velileriyle Tecrübelerini Paylaştı - Son Dakika


14:12
Malatya'da AK Parti Belediye Başkan Adayı Merakla Bekleniyor Malatya'da AK Parti Belediye Başkan Adayı Merakla Bekleniyor
13:50
Fatih Mehmet Maçoğlu resmen Kadıköy belediye başkan adayı Fatih Mehmet Maçoğlu resmen Kadıköy belediye başkan adayı
13:42
Soruşturma başlatılan RAMS Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Karzev'in ilk ifadesi ortaya çıktı Soruşturma başlatılan RAMS Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Karzev'in ilk ifadesi ortaya çıktı
13:36
Ünlü şarkıcı Esra Akman'ın kardeşi 10. kattan düşerek hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Esra Akman'ın kardeşi 10. kattan düşerek hayatını kaybetti
13:34
Galatasaray, Rıdvan Yılmaz için düğmeye bastı Galatasaray, Rıdvan Yılmaz için düğmeye bastı
13:28
Kolpaçino 4 filmi, ilk haftasında gişe rekoru kırdı Kolpaçino 4 filmi, ilk haftasında gişe rekoru kırdı
13:23
Yılın ilk Kabine toplantısı bugün! Masada SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zam var Yılın ilk Kabine toplantısı bugün! Masada SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zam var
13:23
Hakan Fidan'dan Orta Doğu uyarısı: Bölgedeki gelişmeler, Gazze'deki savaşın girdaba dönüşeceğinin ön habercisi Hakan Fidan'dan Orta Doğu uyarısı: Bölgedeki gelişmeler, Gazze'deki savaşın girdaba dönüşeceğinin ön habercisi

Son Dakika
14:12 Malatya'da AK Parti Belediye Başkan Adayı Merakla Bekleniyor
13:50 Fatih Mehmet Maçoğlu resmen Kadıköy belediye başkan adayı
13:42 Soruşturma başlatılan RAMS Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Karzev'in ilk ifadesi ortaya çıktı
13:34 Galatasaray, Rıdvan Yılmaz için düğmeye bastı
13:36 Ünlü şarkıcı Esra Akman'ın kardeşi 10. kattan düşerek hayatını kaybetti
13:28 Kolpaçino 4 filmi, ilk haftasında gişe rekoru kırdı
13:23 Yılın ilk Kabine toplantısı bugün! Masada SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zam var
13:23 Hakan Fidan'dan Orta Doğu uyarısı: Bölgedeki gelişmeler, Gazze'deki savaşın girdaba dönüşeceğinin ön habercisi
13:03 Nikahına giden genç, şarampole yuvarlanan araçta can verdi
12:51 İzmir'de sağanak sonrası dereler taştı, ev ve iş yerleri su altında kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 14:33:01. #1.12#
SON DAKİKA: Çanakkale'de Güvenlik Güçleri Velileriyle Tecrübelerini Paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement