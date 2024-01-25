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Çanakkale'de jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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Çanakkale'de jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan hırsızlık zanlısı tutuklandı

Çanakkale'de jandarma ekipleri, Çınarlı köyü Dardanos Mahallesi ile Ezine ilçesi ve Lapseki'nin Çardak beldesinde yaşanan 10 hırsızlık olayının ardından teknik takip başlattı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, şüpheli E.I'yı yakaladı. Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Çanakkale\'de jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan hırsızlık zanlısı tutuklandı
25.01.2024 - 12:58,  Güncelleme: 13:00
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Çanakkale'de jandarma ekiplerince gözaltına alınan hırsızlık zanlısı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Çınarlı köyü Dardanos Mahallesi ile Ezine ilçesi ve Lapseki'nin Çardak beldesinde bazı ev ve iş yerlerinde yaşanan 10 hırsızlık olayının ardından teknik takip başlattı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, kimliğini belirledikleri şüpheli E.I'yı düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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Çanakkale, Jandarma, JASAT, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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