Çanakkale'de Huzur Uygulamaları: 7 Zanlı Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çanakkale'de Huzur Uygulamaları: 7 Zanlı Yakalandı

14.04.2026 10:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de yapılan huzur uygulamalarında 7 zanlı yakalanırken, uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Çanakkale'de yürütülen huzur uygulamalarında 2'si firari hükümlü 7 zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 6-13 Nisan tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından il merkezi ve ilçelerde yapılan huzur uygulamalarında, 10 bin 643 kişi, 3 bin 946 araç inceledi. Farklı suçlardan aranması bulunan 48 kişi yakalandı, 553 araç sürücüsüne idari trafik para cezası kesildi.

Toplamda, 1 kilo 722 gram uyuşturucu madde, 290 sentetik uyuşturucu ecza hap, 2 hassas terazi, tabanca, 4 fişek, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan elde edilen 19 bin 150 lira ve 40 avro ele geçirildi.

Uygulamalarda 89 şüpheliye adli işlem yapıldı. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan hakkında işlem yapılan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı, 3 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü de yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 110 kişi hakkında Kabahatler Kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çanakkale'de Huzur Uygulamaları: 7 Zanlı Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 10:39:13. #7.13#
SON DAKİKA: Çanakkale'de Huzur Uygulamaları: 7 Zanlı Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.