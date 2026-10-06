Çanakkale'de huzur uygulamalarında 47 düzensiz göçmen yakalandı, 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Çanakkale'de huzur uygulamalarında 47 düzensiz göçmen yakalandı, 5 şüpheli tutuklandı

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Çanakkale\'de huzur uygulamalarında 47 düzensiz göçmen yakalandı, 5 şüpheli tutuklandı
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Çanakkale'de 28 Eylül-5 Ekim'de yapılan huzur uygulamalarında 12 bin 402 kişi ve 2 bin 520 araç kontrol edildi, aranan 21 şüpheliden 5'i tutuklandı. Uygulamalarda 47 düzensiz göçmen yakalanarak GÖKSEM'e teslim edildi, 598 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Çanakkale'de 28 Eylül-5 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen huzur uygulamalarında 12 bin 402 kişi ve 2 bin 520 araç kontrol edildi, çeşitli suçlardan aranan 21 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 28 Eylül-5 Ekim tarihlerinde İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından il merkezi ve ilçelerde yapılan huzur uygulamalarında, 12 bin 402 kişi ve 2 bin 520 araç kontrol edildi, 598 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 21 şüpheliden 5'i sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Operasyonlarda 170 gram uyuşturucu, 24 sentetik ecza hapı, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin lira, 2 tabanca ve 36 fişek ele geçirildi.

Gelibolu ilçesinde kendisini emniyet görevlisi olarak tanıtarak nitelikli dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 2 şüpheli, İzmir ve İstanbul'da yakalandı. Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ekiplerce, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya teşebbüs eden 47 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, gerekli yasal işlemlerin yapılması amacıyla Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli de tutuklandı.

Operasyonlarda ayrıca olaylarda kullanıldığı değerlendirilen 5 araç, 128 bin 200 lira, 26 can yeleği, 16 can simidi ve 4 el hava pompası ele geçirildi.

Kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunduğu belirlenen 75 kişi hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulandı.

Kaynak: AA
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