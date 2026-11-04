Çanakkale'de huzur uygulamalarında 52 şüpheli yakalandı, 10'u tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Çanakkale'de huzur uygulamalarında 52 şüpheli yakalandı, 10'u tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale\'de huzur uygulamalarında 52 şüpheli yakalandı, 10\'u tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Valilik açıklamasına göre 26 Ekim-2 Kasım'da yapılan huzur uygulamalarında 52 şüpheli yakalandı, arama kaydı olan 17 şüpheliden 10'u tutuklandı. Yasa dışı yolla çıkmaya çalışan 66 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Çanakkale'de gerçekleştirilen huzur uygulamalarında 9 bin 548 kişi ve 2 bin 232 araç kontrol edildi, çeşitli suçlardan aranan 52 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 26 Ekim-2 Kasım'da İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından il merkezi ve ilçelerde yapılan huzur uygulamalarında, 7 bin 135 kişi ve 1504 araç kontrol edildi, 274 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 17 şüpheliden 10'u sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Operasyonlarda 76 gram narkotik madde, 3378 narkotik madde içerikli hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekiplerince, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya teşebbüs eden 66 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, gerekli yasal işlemlerin yapılması amacıyla Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı diğer 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonlarda ayrıca olaylarda kullanıldığı değerlendirilen 3 araç, 39 can yeleği, 3 can simidi ve 5 el pompası ele geçirildi, 19 bin 800 liraya el konuldu.

Kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunduğu belirlenen 102 kişi hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulandı.

Kaynak: AA
Çanakkale3. SayfaGöçmenGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın’ın Batrakov için yaptığı yorum yeniden gündem oldu Sergen Yalçın'ın Batrakov için yaptığı yorum yeniden gündem oldu
ABD seçimlerinde sürpriz İlk sonuçlarda Trump’a büyük şok ABD seçimlerinde sürpriz! İlk sonuçlarda Trump'a büyük şok
Yılmaz Erdoğan tepki çeken sahne sonrası özür diledi Yılmaz Erdoğan tepki çeken sahne sonrası özür diledi
Gülen Gözler’in küçük Hasret’i bakın şimdi ne yapıyor 49 yıl geçti Gülen Gözler'in küçük Hasret'i bakın şimdi ne yapıyor! 49 yıl geçti
Trump’a 22 saat meydan okumuştu Sandıktan zaferle çıktı Trump'a 22 saat meydan okumuştu! Sandıktan zaferle çıktı
Metroda yakalandı Telefonundan çıkanlar mide bulandırdı Metroda yakalandı! Telefonundan çıkanlar mide bulandırdı
09:44
Deniz Undav’dan Galatasaray taraftarı sorusuna olay yanıt
Deniz Undav'dan Galatasaray taraftarı sorusuna olay yanıt
09:39
Trump’ın hedefindeki İlhan Omar sandıkta büyük fark attı
Trump'ın hedefindeki İlhan Omar sandıkta büyük fark attı
09:11
Trump’ın seçim yenilgisi altına yaradı Fiyatlar yükseldi
Trump'ın seçim yenilgisi altına yaradı! Fiyatlar yükseldi
09:07
Deniz Undav yine rahat durmadı Bu kez Barış Alper’le kapıştı
Deniz Undav yine rahat durmadı! Bu kez Barış Alper'le kapıştı
09:00
AK Parti’den Fatma Betül için olay çağrı Salon ayakta alkışladı
AK Parti'den Fatma Betül için olay çağrı! Salon ayakta alkışladı
08:21
Trump’tan Demokratlara rest: Çıkardığınız yasaları veto ederim
Trump'tan Demokratlara rest: Çıkardığınız yasaları veto ederim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 10:00:47. #.0.2#
SON DAKİKA: Çanakkale'de huzur uygulamalarında 52 şüpheli yakalandı, 10'u tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android