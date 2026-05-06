Çanakkale'de, Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından "İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı" düzenlenecek.
Anadolu Hamidiye Tabyaları'nda gerçekleştirilecek fuar, 2 Mayıs Cumartesi saat 11.00'da ziyarete açılacak.
Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından düzenlenen fuarda, işyurtları atölyelerinde hükümlüler ve tutuklular tarafından üretilen ürünler halkın beğenisine sunulacak.
Fuar, 6 Mayıs'a kadar 11.00-20.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.
Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de İşyurtları Fuarı Açılıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?