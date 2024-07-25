Çanakkale\'de Jeotermal Alan İhalesinde Sadece Bir Alan İçin Alıcı Çıktı

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(İSTANBUL) - Çanakkale İl Özel İdaresi'nin 36 jeotermal elektrik santralı alanının ihalesinde yalnızca bir alan için alıcı çıktığı öğrenildi. Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Başkanı Süheyla Doğan, "İhale edilemeyen 35 alanın daha sonra yeniden ihaleye açılmaması için hem İl Genel Meclisi hem de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nezdinde girişimlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Çanakkale İl Özel İdaresi'nin jeotermal alanların ihalesi ilanı, 13 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayınlanmış, 36 jeotermal alanın dün ihale edileceği duyurulmuştu. İhale sonucunda yalnızca bir alan için alıcı çıktığı öğrenildi. Ezine ilçesi Bahçeli köyündeki bir alan kiraya verildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Başkanı Süheyla Doğan, şunları kaydetti:

"Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği olarak ihale edilen alanın ÇED süreçlerinin takipçisi olacağız. İhale edilemeyen 35 alanın daha sonra yeniden ihaleye açılmaması için hem İl Genel Meclisi hem de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nezdinde girişimlerimizi sürdüreceğiz. Bu süreçte muhtarlar ve belediye başkanlarının bölgeleri ile ilgili bu tür ihalelerden haberdar olmadığı görüldü. Bu durum üzücüdür. Bozcaada'nın, Küçükkuyu'nun, Altınoluk'un, Akçay'ın neredeyse tamamı ihale edilmektedir ve belediye başkanları ihale öncesinde ve sonrasında ilgili kurumlar tarafından bilgilendirilmemiştir. Bozcaada dışında diğer yerel yöneticilerden de basında ve kamuoyunda herhangi bir itiraz duyulmamıştır.

"Bölgede daha fazla JES istemiyoruz"

Oysa yerel yönetimler, bölgelerinde yürütülmek istenen projeleri takip etmek ve bölgelerini korumaktan sorumludur. İl Genel Meclisi üyelerinin de kamu yararı olmayan bu tür ihaleler için karar alma süreçlerinde daha dikkatli ve sorumlu olma ve kamuoyunu, STK'ları, yerel yöneticileri bilgilendirme yükümlülüğü vardır. Ayvacık ilçesi Tuzla köyü civarında, Tuzla çayının hemen yakınlarında dört adet jeotermal enerji santrali çalışmaktadır. Yöre halkı, santralların olumsuz etkilerinden şikayetçidir. Bizler bölgede daha fazla JES istemiyoruz. Bölgemizin Aydın, Manisa gibi olmasını istemiyoruz."