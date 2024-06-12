Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yapılan operasyonda, kaçak yollarla avlandığı belirlenen 3,5 ton kum şırlanı ele geçirildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü denetim ekipleri, 34 KOV 636 ve 34 BND 442 plakalı kamyonetlere operasyon düzenledi.
Ekipler, operasyonda avlanması yasak olan 150 çuval içinde 3,5 ton kum şırlanı buldu.
Yasak avcılık yapan araç sürücüleri H.Ş. ve Ö.A'ya idari para cezası uygulandı.
Canlı kum şırlanları ise denize geri bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de Kaçak Avcılık Operasyonu: 3,5 Ton Kum Şırlanı Ele Geçirildi - Son Dakika
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