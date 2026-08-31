Çanakkale'de kaçakçılık operasyonu: Sigara ve alkol ele geçirildi
Çanakkale'de jandarma operasyonlarında binlerce kaçak sigara ve alkollü içki ele geçirildi.
Çanakkale'de jandarmanın üzenlediği operasyonlarda kaçak sigara ve alkollü içki ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 18-25 Ağustos'ta gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, Biga ve Ayvacık ilçelerinde 2 kaçakçılık olayına müdahale edildi.
Biga'da gerçekleştirilen operasyonda, 8 bin 380 adet içi tütün doldurulmuş bandrolsüz sigara, 1 adet esrar öğütme aparatı, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet av tüfeğine ait şarjör, 1 adet kuru sıkı tabancaya ait şarjör ele geçirildi.
Ayvacık'ta gerçekleştirilen operasyonda ise çeşitli türlerde toplam 1292 litre alkollü içkiye el konuldu.
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