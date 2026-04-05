Çanakkale'de eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çanakkale'de eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti

05.04.2026 20:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, bir kadın eşi tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti. Polise teslim olan zanlının cinayetten önce sabah saatlerinde iki çocuğunu annesinin evine götürdüğü öğrenildi.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir kadın, eşi tarafından başından silahla vurularak öldürüldü.

EŞİNİ SİLAHLA VURARAK ÖLDÜRDÜ

Bir çiftlikte işçi olarak çalışan Şefik S. ile ev hanımı eşi Selver S. (34) arasında Cami Cedit Mahallesi Debboylar mevkisindeki evlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Şefik S, eşi Selver S'ye yanındaki silahla ateş etti. Zanlının olayın ardından Bayramiç İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim olması üzerine, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, olayın yaşandığı eve gitti.

CİNAYETTEN ÖNCE ÇOCUKLARINI ANNESİNE BIRAKMIŞ

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Selver S'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ederken, emniyetteki sorgusu tamamlanan şüphelinin, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Öte yandan zanlının, iki çocuğunu sabah saatlerinde ilçeye bağlı Yassıbağ köyündeki annesinin evine götürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

Aile İçi Şiddet, Çanakkale, Bayramiç, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Osman YILMAZ Osman YILMAZ:
    vardır bir sebebi 0 6 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 06:26:55. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.