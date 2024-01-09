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Çanakkale'de Kar Yağışı Nedeniyle Taşımalı Eğitime Ara Verildi - Son Dakika
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Çanakkale'de Kar Yağışı Nedeniyle Taşımalı Eğitime Ara Verildi

Çanakkale'nin Biga, Lapseki, Yenice, Çan ve Gelibolu ilçelerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışı başladı. Bu nedenle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için öğleden sonra eğitim öğretime ara verildi. Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, köy yollarında ulaşımın sorunsuz olduğunu belirtirken, Lapseki Kaymakamlığı ise kuvvetli rüzgar ve kar yağışı nedeniyle öğleden sonra taşıma yoluyla eğitim öğretime erişim sağlayan öğrenciler için yarım gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Çanakkale\'de Kar Yağışı Nedeniyle Taşımalı Eğitime Ara Verildi
09.01.2024 - 14:03,
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Çanakkale'nin Biga, Lapseki, Yenice, Çan ve Gelibolu ilçelerinde hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından kar başladı.

İlin bazı bölgelerinde sabah başlayan sulu kar, havanın iyice soğumasıyla yerini kara bıraktı. Bu nedenle Biga, Lapseki, Yenice, Çan ve Gelibolu'da taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için öğleden sonra eğitim öğretime ara verildi.

Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, AA muhabirine, taşımalı eğitim kapsamında köylerden ilçe merkezine gelen öğrencilere öğleden sonrası için tatil kararı aldıklarını söyledi.

Şu an için köy yollarında ulaşım yönünden herhangi bir sıkıntı olmadığını belirten Abacı, "Köy Hizmetlerine bağlı iki ekibimiz hazır bekliyor." dedi.

Lapseki Kaymakamlığından yapılan duyuruda ise "İlçemizde devam eden kuvvetli rüzgar ile kar yağışı ve buna bağlı riskler nedeniyle, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi örgün eğitim kurumlarında öğleden sonra taşıma yoluyla eğitim öğretime erişim sağlayan öğrenciler için eğitim öğretime yarım gün süreyle ara verilmesine karar verildi." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Çanakkale'de Kar Yağışı Nedeniyle Taşımalı Eğitime Ara Verildi - Son Dakika
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