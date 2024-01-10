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BOĞAZ, GEMİ TRAFİĞİNE AÇILDI
Çanakkale'de fırtına ve kar yağışıyla birlikte düşen görüş mesafesi nedeniyle kapatılan boğaz trafiği, saat 12.30 itibarıyla tekrar açıldı.
Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de kar yağışı ve fırtına; Boğaz transit gemi geçişlerine kapatıldı (2) - Son Dakika