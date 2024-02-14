Çanakkale'de Karamenderes Çayı taştı, buğday tarlaları su altında kaldı - Son Dakika
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Çanakkale'de Karamenderes Çayı taştı, buğday tarlaları su altında kaldı

Çanakkale\'de Karamenderes Çayı taştı, buğday tarlaları su altında kaldı

Çanakkale'de etkili olan sağanak sonrası Karamenderes Çayı taştı ve buğday tarlaları su altında kaldı. Kalafat köyü ile Yeniköy yolu ulaşıma kapandı. Çay yatağına yaklaşmamaları konusunda vatandaşlara uyarı yapıldı.

14.02.2024 10:59
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ÇANAKKALE'de sağanak sonrası Karamenderes Çayı taştı, buğday tarlaları su altında kaldı; bölge dron ile havadan görüntülendi.

Çanakkale'de 2 gündür etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Çok sayıda su kaynağını içerisinde barındırdığı için mitolojide 'Bin Pınarlı İda' olarak geçen Kaz Dağları ile Bayramiç Barajı'ndan beslenen Karamenderes Çayı, sağanak sonrası debisi yükselince taştı. Kalafat köyü ile Yeniköy yolu ulaşıma kapanırken, buğday tarlaları su altında kaldı. Su basan tarlalar dron ile görüntülendi.

'ÇAY YATAĞINA YAKLAŞMAYIN'

Çanakkale Valiliği'nce yapılan açıklamada da "Karamenderes Çayı'ndaki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Kalafat, Tevfikiye ve Kumkale güzergahında taşkın meydana gelmiştir. Bölgedeki vatandaşlarımızın çay yatağına yaklaşmamaları önemle rica olunur. Kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından gerekli tedbirler alınmakla beraber vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi.

Kaynak: DHA

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