Çanakkale'de Kaybolan Adamın Cesedi Bulundu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde sahilde bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi.
Koruoba köyü sakinleri tarafından 9 Şubat'ta deniz kenarında bulunan ve Ayvacık Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince sudan çıkarılan cesedin kimlik tespiti için çalışmalar tamamlandı.
Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cesedin, Balıkesir'in Akçay beldesinde kayıp ilanı verilen Cengiz Gürel'e (56) ait olduğu tespit edildi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
