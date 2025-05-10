Çanakkale'de Kaza: 8 Ölü, 21 Yaralı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde saat 12.45'te meydana gelen, 8 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 21 kişinin yaralandığı kazayla ilgili detaylar ortaya çıktı. Kazanın Ezine'den Çanakkale yönüne seyir halinde olan Oktay Bakır'ın (35) kullandığı 33 ANK 274 plakalı tomruk yüklü kamyon direksiyon hakimiyetini kaybedip, refüjü geçerek karşı şeride devrilmesi sonucu meydana geldiği tespit edildi. Kazadan sonra kamyonun kasasındaki tomrukların yola saçıldığı bildirildi. Bu sırada Çanakkale'den Ezine yönüne giden 34 DCJ 400 plakalı otomobil ile İstanbul- İzmir seferini yapan içerisinde 22 yolcu ve 3 personel bulunan Truva Turizm'e ait 17 AHT 624 plakalı yolcu otobüsü tomruklara çarpıp, savrularak şarampole girdiği belirtildi.

VALİ YARALILARI ZİYARET ETTİ

Yaralanan 21 kişinin hastanelerdeki tedavisi sürüyor. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yaralıları hastanede ziyaret edip, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Haber - Kamera: Nazif Cemhan ŞEN - Erol GÜNGÖRDÜ/ ÇANAKKALE,