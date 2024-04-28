Çanakkale\'de Koyunyeri Köyü\'nde Geleneksel Hayır Düzenlendi

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Koyunyeri köyünde geleneksel hayır düzenlendi.
Öğele vakti gerçekleştirilen köy hayırında, Koyunyeri Camisi imam hatibi Göksel Şahin Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okudu. Öğle namazının ardından hayıra katılanlara köy meydanında pilav ve ayran ikram edildi.
Köy hayrına Çan Kaymakamı Emre Nebioğlu, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Levent Çalış, köy muhtarı Ayhan Koç, siyasi partilerin temsilcileri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
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