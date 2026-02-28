Çanakkale\'de Lokantaya Silahlı Saldırı

Çanakkale'de bir lokantaya düzenlenen silahlı saldırı sonucu 1 kişi yaralandı.

İsmetpaşa Mahallesi Demircioğlu Caddesi'ndeki bir lokantaya, kimliği henüz belirlenemeyen motosikletli kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.

Lokantada bulunan bir kişi saldırı sonucu yaralandı. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesine sevk edildi.

Olayın ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 2 şüpheliyi Esenler Mahallesi'nde bir araçta yakaladı.

Şüpheliler gözaltına alınıp emniyete götürülürken diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan yaralıya ait olduğu belirtilen otomobilde de hasar oluştu.