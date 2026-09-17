Çanakkale'de MEB-Canva etkinliğinde öğretmen ve öğrencilere dijital tasarım eğitimi verildi - Son Dakika
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Çanakkale'de MEB-Canva etkinliğinde öğretmen ve öğrencilere dijital tasarım eğitimi verildi

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Çanakkale\'de MEB-Canva etkinliğinde öğretmen ve öğrencilere dijital tasarım eğitimi verildi
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Milli Eğitim Bakanlığı ile Canva arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında "MEB-Canva Okula Dönüş Etkinliği" Çanakkale'deki Kepez Hafız Halil Atan Ortaokulunda düzenlendi. Etkinlikte Canva ekibi öğretmen ve öğrencilere eğitim ve uygulamaları tanıtırken, İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta da okulu ziyaret ederek çalışmaları inceledi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile görsel tasarım uygulaması Canva arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında düzenlenen "MEB-Canva Okula Dönüş Etkinliği" Çanakkale'deki Kepez Hafız Halil Atan Ortaokulunda gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, etkinlik kapsamında okulu ziyaret ederek gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi.

Canva ekibi tarafından öğretmen ve öğrencilere yönelik Canva eğitim ve uygulamalarının tanıtıldığı etkinlikte, Hayta da dijital tasarım alanında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA
Milli Eğitim BakanlığıÇanakkaleTeknolojiGüncelKepezSon Dakika

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