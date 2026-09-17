Çanakkale\'de MEB-Canva etkinliğinde öğretmen ve öğrencilere dijital tasarım eğitimi verildi

Milli Eğitim Bakanlığı ile görsel tasarım uygulaması Canva arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında düzenlenen "MEB-Canva Okula Dönüş Etkinliği" Çanakkale'deki Kepez Hafız Halil Atan Ortaokulunda gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, etkinlik kapsamında okulu ziyaret ederek gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi.

Canva ekibi tarafından öğretmen ve öğrencilere yönelik Canva eğitim ve uygulamalarının tanıtıldığı etkinlikte, Hayta da dijital tasarım alanında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.