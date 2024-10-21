Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Bayramiç'ten Ezine istikametinde seyir halinde olan M.Y. idaresindeki 34 U 7533 plakalı otomobil, Türkmenli köyü yakınlarında bir süt firmasına ait işletmeden yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Yavaş'ın kullandığı 17 TP 364 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Ezine Devlet Hastanesi'ne ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yavaş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü M.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü - Son Dakika
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