Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yol kenarındaki bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü ile beraberindeki kişi yaşamını yitirdi.
Berkay Beceren (19) idaresindeki 17 ACP 974 plakalı motosiklet, Bayramiç-Çan kara yolunda bariyerlere çarparak Karamenderes Çayı yatağına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücü Beceren ile Deniz Özcan'ın (17) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Beceren ve Özcan'ın cenazesi, Bayramiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de motosiklet kazası: 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Kaza sonucunda uzun araç kuyrukları oluştu.
İstanbul'da Ramazan Bayramı tatili dönüşü dolayısıyla trafikteki olası olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirler uygulanmaya başlandı. Kamyon, tır, çekici, tanker ve ağır tonajlı araçların şehre girişleri saat 05.00 itibarıyla durduruldu. Ağır tonajlı araçların yarın saat 05.00 itibarıyla yeniden kente giriş yapmalarına izin verilecek.
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