Çanakkale'de Orman Yangını - Son Dakika
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Çanakkale'de Orman Yangını

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Bayramiç’teki orman yangınına hava ve karadan müdahale sürüyor, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muratlar ve Hacıbekirler köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.

Çevre belediyelere ait itfaiye ekiplerinin de desteğiyle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çanakkale'de Orman Yangını - Son Dakika

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