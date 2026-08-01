Karslı Arıcıdan Mobil Bal Üretim Tesisine Yenilik - Son Dakika
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Karslı Arıcıdan Mobil Bal Üretim Tesisine Yenilik

Karslı Arıcıdan Mobil Bal Üretim Tesisine Yenilik
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Yücel Üzeyir, TIR dorsesini mobil bal üretim tesisine dönüştürdü; 340 kovanla organik bal üretecek.

Kars'ta ata mesleği arıcılığın yanı sıra yaptığı heykel çalışmalarıyla da bilinen Yücel Üzeyir, daha hızlı ve daha iyi ürün elde edebilmek için ilginç bir projeye imza attı. 

TIR DORSESİNİ MOBİL BAL ÜRETİM TESİSİNE DÖNÜŞTÜRDÜ

Üzeyir, arı dolu kovanları araçlarla taşımak yerine tır dorsesini mobil bal üretim tesisine dönüştürdü. 340 kovanı dorseye 8 kat olarak yerleştiren Üzeyir, enerji ihtiyacı için de 10 kilovatlık güneş paneli sistemi kurdu. Kendi elektriğini üreten sistem de yer alan akıllı iklimlendirme altyapısı sayesinde kovanlar için uygun yaşam koşulları kesintisiz şekilde korunuyor. 

Karslı Arıcıdan Mobil Bal Üretim Tesisine Yenilik

TÜRKİYE'DE BİR İLK

Kars'ın yüksek rakımlı ve florası bol yaylalarını rahatlıkla ulaşan Üzeyir'in hedefi 6-7 ton bal üretimi yapmak. Tasarım, kurulum ve mühendisliğinin kendisine ait olduğunu söyleyen Üzeyir, bunun Türkiye'de bir ilk olduğunu ifade ederek, hem kaliteli üretim hem de doğadaki ekolojik dengeyi korumak amacıyla projeyi hayata geçirdiğini söyledi.

Karslı Arıcıdan Mobil Bal Üretim Tesisine Yenilik

"340 KOVANI TEK BİR TIR DORSESİNDE TOPLADIK"

Üzeyir, "Organik bal üretmek ve doğadaki ekolojik dengeyi korumak için bir yenilik yaptık. Bu devasa yapıyı, tasarımı, kurulumu, mühendisliği ve patenti tamamen bana ait olan 340 kovan kapasiteli mobil arı üretim tesisine dönüştürdük. Sekiz katlı sistemde 340 kovanı tek bir tır dorsesinde topladık. 10 kilovatlık güneş panelleriyle kendi enerjisini üreten bir sistem kurduk. Arıyı yormadan Kars'ın yüksek rakımlı coğrafyasında ve yaylalarında, doğaya zarar vermeden tamamen organik sertifikalı ve coğrafi işaretli bal üretimi yapıyoruz" diye konuştu.

Karslı Arıcıdan Mobil Bal Üretim Tesisine Yenilik
Karslı Arıcıdan Mobil Bal Üretim Tesisine Yenilik
Kaynak: DHA

Türkiye, Güncel, Çevre, Kars, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karslı Arıcıdan Mobil Bal Üretim Tesisine Yenilik - Son Dakika

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