Bennu Gerede'nin canlı yayında boynuna taktığı altın kolye yetişkin oyuncağı çıktı

Ünlü fotoğraf sanatçısı ve eski Survivor yarışmacısı Bennu Gerede, yıllardır yalnızca kariyeriyle değil sıra dışı yaşam tarzı ve açıklamalarıyla da gündeme gelen isimlerden biri.

Özellikle son yıllarda Bali'de sürdürdüğü hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşulan Gerede, bu kez katıldığı bir YouTube programında taktığı kolye ile gündeme geldi.

BOYNUNA TAKTIĞI KOLYE YETİŞKİN OYUNCAĞI ÇIKTI

Yıllardır sıra dışı yaşam tarzı ve açıklamalarıyla gündeme gelen Gerede, boynunda taşıdığı kolyenin aslında taşınabilir bir yetişkin oyuncağı olduğunu söyledi.

54 yaşındaki Gerede, rose altından yapıldığını belirttiği kolyenin farklı vibrasyon seçeneklerine sahip olduğunu ifade etti.

"TUVALETTE, ARABADAYKEN BİLE KULLANABİLİRSİN"

Programda yöneltilen "Bunu neden boynuna takıyorsun?" sorusunu da yanıtlayan Gerede, "Her gün takmıyorum tabii. Bazı günlerde cinsel dürtülerimin arttığını hissediyorum. Her an kullanabileceğin kolay bir çözüm. Tuvalete gidip kullanabilirsin. Arabadayken bile kolayca uygulayabilirsin." ifadelerini kullandı.

Gerede'nin açıklamaları kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.