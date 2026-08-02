Bennu Gerede'nin canlı yayında boynuna taktığı altın kolye yetişkin oyuncağı çıktı - Son Dakika
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Bennu Gerede'nin canlı yayında boynuna taktığı altın kolye yetişkin oyuncağı çıktı

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Sıra dışı yaşam tarzı ile adından sıkça söz ettiren fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede, bu kez katıldığı bir programda taktığı kolye ile magazin gündemini salladı. Boynundaki kolyenin rose altından yapılma bir yetişkin oyuncağı olduğunu belirten Gerede, "Bazı günlerde cinsel dürtülerimin arttığını hissediyorum. Her an kullanabileceğin kolay bir çözüm. Tuvalete gidip kullanabilirsin. Arabadayken bile kolayca uygulayabilirsin" dedi.

Ünlü fotoğraf sanatçısı ve eski Survivor yarışmacısı Bennu Gerede, yıllardır yalnızca kariyeriyle değil sıra dışı yaşam tarzı ve açıklamalarıyla da gündeme gelen isimlerden biri.

Özellikle son yıllarda Bali'de sürdürdüğü hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşulan Gerede, bu kez katıldığı bir YouTube programında taktığı kolye ile gündeme geldi.

BOYNUNA TAKTIĞI KOLYE YETİŞKİN OYUNCAĞI ÇIKTI

Yıllardır sıra dışı yaşam tarzı ve açıklamalarıyla gündeme gelen Gerede, boynunda taşıdığı kolyenin aslında taşınabilir bir yetişkin oyuncağı olduğunu söyledi.

54 yaşındaki Gerede, rose altından yapıldığını belirttiği kolyenin farklı vibrasyon seçeneklerine sahip olduğunu ifade etti.

"TUVALETTE, ARABADAYKEN BİLE KULLANABİLİRSİN"

Programda yöneltilen "Bunu neden boynuna takıyorsun?" sorusunu da yanıtlayan Gerede, "Her gün takmıyorum tabii. Bazı günlerde cinsel dürtülerimin arttığını hissediyorum. Her an kullanabileceğin kolay bir çözüm. Tuvalete gidip kullanabilirsin. Arabadayken bile kolayca uygulayabilirsin." ifadelerini kullandı.

Gerede'nin açıklamaları kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Bennu Gerede, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Bennu Gerede Bennu Gerede'nin canlı yayında boynuna taktığı altın kolye yetişkin oyuncağı çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Sabri İnce Sabri İnce:
    Yazık ! Gerçeğine ulaşmak sizler için kolay olmalı ,bir işaret yeterli sıraya geçerler. 2 1 Yanıtla
  • Murat Ceylan Murat Ceylan:
    Hadi bakalım Bennuya ne lazım diye sorsak??? 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bennu Gerede'nin canlı yayında boynuna taktığı altın kolye yetişkin oyuncağı çıktı - Son Dakika
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