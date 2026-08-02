SPD'li siyasetçiden skandal iddia: Türkler aslında Yunan, Azerbaycan ve Ermeni DNA’sına sahip

Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) üyesi ve "3minutenwissen" kanalıyla tanınan bilim iletişimcisi Tim Vollert, yayınladığı bir videoda Türk milletinin genetik yapısı hakkında skandal açıklamalarda bulundu. Vollert, Türkiye'de yaşayan insanların büyük bir bölümünün "Yunan, Azerbaycan ve Ermeni DNA'sına sahip olduğunu" iddia etti.

Fizik ve biyoloji eğitimi alan, sosyal medyada ürettiği içeriklerle tanınan SPD'li Tim Vollert, yayınladığı bir video ile büyük tepki çekti. Türkiye'den gelen vatandaşlara karşı bir kastı olmadığını öne sürerek konuşmasına başlayan Vollert, Türklerin genetik yapısı hakkında bilimsel dayanaktan uzak ve provoke edici iddialarda bulundu.

"DIŞARIDAN EN ÇOK KARIŞTIRILMIŞ ULUS"

Türkiye'nin tarihsel olarak yoğun göç aldığını savunan Vollert, Türkiye'yi dünyadaki "dışarıdan en fazla karıştırılmış ulus" olarak nitelendirdi. İddiasını genetik unsurlara bağlayan SPD'li isim, "Bunun nedeni sadece şudur; Türkiye'deki insanların inanılmaz derecede büyük bir bölümü aslında Yunan, Azerbaycan ve Ermeni DNA'sına sahiptir" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE HARİÇ HER ŞEY ÇIKAR"

Konuşmasının devamında genetikçiler arasında bir "espri" olduğunu iddia ettiği ifadeleri paylaşan Vollert, "Bir Türk DNA testi yaptırdığında, sonuçlarda Türkiye hariç her şey çıkar. Çünkü son 2.000 yılda o bölgede çok fazla kavim ve nüfus hareketi yaşanmıştır" dedi.

Siyasi kimliği ve sosyal medyadaki popülerliğiyle dikkat çeken Vollert'in, bilimsel gerçeklikle bağdaşmayan ve ayrımcı söylemler içeren bu açıklamaları sosyal medyada geniş çaplı tepkiye neden oldu.