Düğünde dededen beklenmedik tebrik, damat neye uğradığını şaşırdı

Ukrayna'nın Odesa kentinde düzenlenen bir düğün töreninde kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde, damadın büyükbabasının yeni evli çifti tebrik ettiği sırada damadı dudaklarından öptüğü anlar yer aldı.

BÜYÜKBABADAN ÇİFTE 2 BİN EURO VE DAİRE HEDİYESİ

Edinilen bilgilere göre damadın büyükbabası, düğünde yeni evlenen çifte 2 bin euro nakit para ve üç odalı bir daire hediye etti. Ancak büyükbabanın damadı dudaklarından öperek tebrik ettiği anlar, hediyelerinin önüne geçerek kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

DAMAT NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Düğünde kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medya platformlarında geniş bir kitleye ulaştı. Videoda büyükbabanın damada yaklaşarak onu dudaklarından öptüğü, damadın ise yaşananlar karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşadığı görülüyor.

Görüntüler kullanıcılar arasında farklı yorumlara neden oldu. Bazı kullanıcılar bu davranışı aile içindeki aşırı samimiyet veya kültürel bir farklılık olarak değerlendirirken, bazıları ise büyükbabanın hareketini şaşırtıcı ve uygunsuz buldu.

TÖREN DEVAM ETTİ

Öpücüğün ardından damadın şaşkın bir ifadeyle tepki verdiği, ancak törenin herhangi bir kesintiye uğramadan devam ettiği görülüyor.

Büyükbabanın verdiği yüksek miktardaki para ve daire hediyesiyle birlikte, damada yönelik sıra dışı tebrik şeklinin görüntülere yansıması, düğünün sosyal medyada viral olmasına yol açtı.