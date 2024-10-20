Çanakkale'de Orman Yangını Çıktı

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1) ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGINI

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesi, Umurbey beldesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Lapseki'nin Umurbey beldesindeki ormanda bugün saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında, alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.