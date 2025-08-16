Çanakkale'de Orman Yangını: Hava ve Kara Müdahalesi - Son Dakika
Çanakkale'de Orman Yangını: Hava ve Kara Müdahalesi

16.08.2025 17:48
Gelibolu'da çıkan orman yangınına 12 uçak, 9 helikopter ve çok sayıda karadan ekip müdahale ediyor.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Tayfur köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanların yükselmesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Çanakkale Valiliğinin Next Sosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, Gelibolu'nun Tayfur ve Cumalı köyleri arasındaki ormanlık alanda saat 16.28'de başlayan orman yangınına 12 uçak, 9 helikopter ile havadan, 34 arazöz, 3 dozer, 6 itfaiye aracı ve toplam 276 personel ile karadan müdahale edildiği belirtildi.

Açıklamada, ekiplerin yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını havadan ve karadan aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA

