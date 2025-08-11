Çanakkale'de Orman Yangınına Cansiparane Mücadele

Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Kepez beldesinde çıkan orman yangınını söndürmek için çalışan orman işçileri, zaman zaman metrelerce yükseklikteki alevlerle yüz yüze geliyor.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipleri, beldedeki Dardanos mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının ardından sahada özverili çalışmalar yürütüyor.

Rüzgarın etkisiyle Güzelyalı köyü ve çevresinde etkili olan yangını söndürmek için cansiparane şekilde çalışan "Alev Savaşçıları", yeşil vatanı korumak için sahada yoğun çaba sarf ediyor.

Arazözle ormanlık alandaki yangında mücadele eden Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bünyesinde görevli bir ekip, ağaçları saran metrelerce yükseklikte alevlerle burun buruna geldi.

Orman işçilerinin o anları, cep telefonlarının kamerasıyla görüntüledi.

Görüntüde, orman işçilerinin içinde yer aldığı arazözün, söndürme çalışması sırasında alevlerin sardığı ağaçlara çok yakın noktada bulunması yer aldı.