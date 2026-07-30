Çanakkale'de Orman Yangınına Mücadele Sürüyor
Ayvacık'ta başlayan orman yangını büyük ölçüde kontrol altında, havadan müdahale devam ediyor.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan yangına müdahale sürüyor.
Ahmetçe köyü yakınlarındaki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangınla mücadele için ekipler çalışmalarına devam ediyor.
Yangın bölgesine sabah saatlerinden itibaren yeniden havadan müdahale başladı.
Alevlerden etkilenen bölgeler, dronla da görüntülendi.
Kaynak: AA
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