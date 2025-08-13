Çanakkale\'de Orman Yangınına Müdahale

MÜDAHALE SÜRÜYOR

Çanakkale'nin merkeze bağlı Denizgöründü köyünde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çanakkale merkez Denizgöründü köyü kırsalında çıkan yangına; 6 uçak, 5 helikopter ile havadan, 35 arazöz ile karadan müdahale ediliyor" dedi.

Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,