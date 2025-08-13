Çanakkale'nin merkeze bağlı Denizgöründü köyünde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çanakkale merkez Denizgöründü köyü kırsalında çıkan yangına; 6 uçak, 5 helikopter ile havadan, 35 arazöz ile karadan müdahale ediliyor" dedi.
Haber: Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,
Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de Orman Yangınına Müdahale - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?