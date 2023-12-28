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Çanakkale'de otomobil çekiciye çarptı: 2 ölü - Son Dakika
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Çanakkale'de otomobil çekiciye çarptı: 2 ölü

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, gece saatlerinde meydana gelen kazada, otomobilin çekiciye çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü ve yanındaki yolcunun hayatını kaybettiğini belirledi. Kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırıldı.

Çanakkale\'de otomobil çekiciye çarptı: 2 ölü
28.12.2023 - 11:08,  Güncelleme: 11:10
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Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, otomobilin çekiciye çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Yeni Mahalle'deki Sanayi Bölgesi yakınlarında gece saatlerinde seyir halindeki Melih Türk (22) idaresindeki 17 HP 563 plakalı otomobil, aynı istikamette giden çekiciye arkadan çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Türk ile yanındaki Betül Kuru'nun (19) hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kazaya karışan otomobil ve çekici, olay yerine gelen ekiplerce kaldırıldı.

Kaynak: AA
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