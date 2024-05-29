Çanakkale'de Otomobil Devrildi: 3 Yaralı - Son Dakika
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Çanakkale'de Otomobil Devrildi: 3 Yaralı

Çanakkale\'de Otomobil Devrildi: 3 Yaralı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Ezine Devlet Hastanesine kaldırıldı.

29.05.2024 19:07
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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Çanakkale'den Balıkesir'in Edremit ilçesi istikametine giden Bedri Öztürk idaresindeki 26 B 3289 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Bahçeli köyü yakınında şarampole devrildi.

Kazada, araçta bulunan Gülçin Öztürk ile Haydar ve Emine Akyurt yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ezine Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çanakkale'de Otomobil Devrildi: 3 Yaralı - Son Dakika

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