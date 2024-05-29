Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Çanakkale'den Balıkesir'in Edremit ilçesi istikametine giden Bedri Öztürk idaresindeki 26 B 3289 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Bahçeli köyü yakınında şarampole devrildi.
Kazada, araçta bulunan Gülçin Öztürk ile Haydar ve Emine Akyurt yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ezine Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de Otomobil Devrildi: 3 Yaralı - Son Dakika
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