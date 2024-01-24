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Çanakkale'de oyun parkında düşen çocuk ağır yaralandı - Son Dakika
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Çanakkale'de oyun parkında düşen çocuk ağır yaralandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde oyun parkında oynarken kayalıktan düşen 13 yaşındaki Muhammet Ali Ceyhanlı ağır yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Ceyhanlı'nın durumu ciddiyetini koruyor. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Çanakkale\'de oyun parkında düşen çocuk ağır yaralandı
24.01.2024 - 21:26,
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ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde oyun parkında oynarken kayalıktan düşen Muhammet Ali Ceyhanlı (13) ağır yaralandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında ilçedeki Ordu Evi Altı Sahil Yolu Caddesi'ndeki oyun parkında meydana geldi. Muhammet Ali Ceyhanlı oyun parkında arkadaşlarıyla oynadığı sırada bölgede bulunan kayalıklara tırmandı. Bu sırada dengesini kaybeden Ceyhanlı, yaklaşık 5 metre yükseklikteki kayalıklardan düştü. Durumu gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ceyhanlı, Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Ceyhanlı'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

?Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
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