Çanakkale'de PKK/KCK propagandası yapan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Çanakkale'de PKK/KCK propagandası yapan şüpheli gözaltına alındı

Çanakkale\'de PKK/KCK propagandası yapan şüpheli gözaltına alındı

Çanakkale'de, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün eylem ve faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla çalışma yürüttü. Operasyonda şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada yasaklı yayın ve dijital materyaller ele geçirildi. Şüpheli, adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

09.05.2024 19:15
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Çanakkale'de terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, örgütün propagandasını yaptığı iddia edilen S.Ö'nün adresine operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheli gözaltına alınırken adreste yapılan aramada çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyale el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Terör, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de PKK/KCK propagandası yapan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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