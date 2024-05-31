Çanakkale'de Plogging Etkinliği: Sıfır Atık İçin Koşuyoruz - Son Dakika
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Çanakkale'de Plogging Etkinliği: Sıfır Atık İçin Koşuyoruz

Çanakkale\'de Plogging Etkinliği: Sıfır Atık İçin Koşuyoruz

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Çanakkale Belediyesi tarafından desteklenen bir etkinlikte, katılımcılar hem yürüyüş ve koşu egzersizleri yaparak sağlıklı yaşam tarzını teşvik etti hem de çöp topladı. Plogging, çevre koruma bilincini artırmayı hedefleyen yeni bir spor dalıdır ve Çanakkale'de ilk defa gerçekleştirildi. Etkinliğe, üniversite yetkilileri, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Plogging, çevre dostu olmakla, yeşil dönüşümle ve sürdürülebilirlikle sporu birleştiren bir tema haline gelmiştir.

31.05.2024 12:14
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Çanakkale'de "Sıfır atık için koşuyoruz" temalı etkinliğe katılanlar hem yürüyüş ve koşu egzersizleri yaptı hem de çöp topladı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesince (ÇOMÜ), Çanakkale Belediyesinin desteğiyle sağlıklı yaşam tarzını teşvik ederken çevre koruma bilincini artırmayı hedefleyen yeni nesil spor dalı olan plogging organizasyonu düzenlendi.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez, İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Bekir Çelen, Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük ile çok sayıda akademisyen, öğrenci ve vatandaşın, Sarıçay Caddesi boyunca yürüyüş ve koşu egzersizleri sırasında geçtikleri alanları çöplerden temizledi.

Erenoğlu, gazetecilere, ploggingin İsviçre'den dünyaya yayılan yeni bir akım olduğunu söyledi.

Çevre dostu olmakla, yeşil dönüşümle, sürdürülebilirlikle sporun birleştirildiği bir tema, bir spor dalı haline geldiğini vurgulayan Erenoğlu, "Birçok ülkede federasyonlar oluşmuş durumda. Biz burada Çanakkale'mizde ilk defa bu etkinliği gerçekleştirerek bilinci oluşturmak, çevre bilincini tekrar hatırlatmak, üniversite gençliğinin bu alanda da öncü olması amacıyla üniversite kent, üniversite şehir işbirlikleri açısından öncü olması amacıyla planladık. Hem üniversitemizin Spor Birliği her etkinlikte olduğu gibi hem de aynı şekilde Kurumsal İletişim Direktörlüğü tarafından organize edildi ve kentte de karşılığını bulduğuna inanıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çanakkale'de Plogging Etkinliği: Sıfır Atık İçin Koşuyoruz - Son Dakika

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