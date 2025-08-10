Çanakkale\'de refüjdeki direğe çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde otomobilin refüjdeki direğe çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Gelibolu ilçesi ile Evreşe beldesi arasındaki Kavakköy gişeler sapağında, V. K. yönetimindeki 34 EFZ 729 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki direğe çarptı.
Kazada sürücüyle yanındaki bir yolcu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
