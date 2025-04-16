Çanakkale'de Rüzgar Türbini Pervanesi Taşıyan TIR Devrildi

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde rüzgar türbini pervanesi taşıyan TIR devrildi. Devrilen TIR'daki rüzgar türbini pervanesi çevrede bulunan sandık fabrikasının ve bir damın üzerine devrildi.
Bölgeye gelen 2 vinç yardımıyla 9 saat süren çalışma sonucunda rüzgar türbini pervanesi sandık fabrikası ve dam üzerinden kaldırıldı. Devrilen TIR'ın ve rüzgar türbini pervanesinin yoldan kaldırılmasının ardından yolun trafiğe açılması planlandı.
Haber-Kamera: Nazif Cemhan ŞEN - Orhan AKTUĞ/ ÇANAKKALE, DHA
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