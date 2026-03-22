Çanakkale\'de Sağanak Sel, Otomobil Kurtarıldı

Çanakkale'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Çan ilçesinde sağanak nedeniyle ilçeye bağlı Söğütalan ve Bilaller köylerini Uzunalan köyüne bağlayan yol ulaşıma kapandı. Ayrıca suların yükselmesinin ardından içinde 2 kişi bulunan otomobil, yoldan geçmek isterken sel sularına kapıldı. Mahsur kalan otomobil traktörle kurtarıldı.