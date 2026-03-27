Çanakkale'de Sahte Altın Operasyonu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çanakkale'de Sahte Altın Operasyonu

Çanakkale\'de Sahte Altın Operasyonu
27.03.2026 18:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Biga'da kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan şüpheli yakalandı, 438 sahte altın ele geçirildi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir kuyumcuya sahte altın satmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli yakalandı, 438 adet sahte altın ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir şüphelinin kuyumcuya yüklü miktarda sahte altın getirerek bozduracağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli, İnönü Caddesinde araç içerisinde yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve çantasında yapılan aramada, farklı ebatlarda sahte olduğu değerlendirilen 142 adet altın ele geçirildi.

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, şüphelinin ikametinde yaptıkları aramada ise 296 adet sahte altın ile bir adet ruhsatsız tüfek buldu.

"Nitelikli dolandırıcılık" suçundan gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Çanakkale, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de Sahte Altın Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 18:34:49. #7.12#
SON DAKİKA: Çanakkale'de Sahte Altın Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.