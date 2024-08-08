Çanakkale\'de Sera Naylonu Teslim Töreni Gerçekleştirildi

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Tuzla köyünde sera naylonu teslim töreni gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ile İl Özel İdaresinin destekleriyle yürütülen "Seralar Kaplansın, Üretim Şahlansın Projesi" kapsamında törenle hak sahiplerine sera naylonları teslim edildi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, törende yaptığı konuşmada, projede emeği geçenlere teşekkür ederek, "Projenin çiftçilerimize, üreticilerimize hayırlı uğurlu olması, bol üretim, bol kazanç getirmesini temenni ederim." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan da seraların açık alana göre birim alandan daha fazla ürün alınabilen, iklim koşullarına bağlı kalmaksızın yılın 12 ayında pazara taze, sağlıklı sebze meyve sunma imkanı sağlayan yapılar olduğunu söyledi.

Yıl içinde aynı alandan birden fazla ürünün seralar aracılığıyla alınabildiğini kaydeden Türkarslan, şöyle konuştu:

"365 gün iş gücüne ve bu sektörle ilgili girdi, ekipmana ihtiyaç duyulmaktadır. İlimizde 354 üreticimize ait 1009 dekar sera alanı bulunmakta. Yıllık 206 milyondan liradan fazla ilimiz ekonomisine katkısı bulunmaktadır. Seralar Kaplansın, Üretim Şahlansın Projesi ile ilimiz merkez ve bağlı ilçelerinde bulunan seralardan; çeşitli nedenlerle sera naylonları olmayan, hasara uğramış, yırtılan, yıpranan, değişim zamanı gelmiş ve bu nedenle üretime ara verilen seraların plastik örtü materyali değiştirilerek tekrar üretime kazandırılmasını amaçladık. Çanakkale Valiliğimiz önderliğinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kabul edilen projemiz ilk defa 2023 yılında yüzde 70 Bakanlık ve İl Özel İdaresi, yüzde 30 üretici katkısı ile yürütülmüş olup 10 ilçede 119 üreticimizin 147 dekar serası 63 bin 109 kilogram örtü naylonu kullanılarak yenilenmiştir."

Türkarslan, üreticilerden gelen yoğun talep üzerine bu yıl da Bakanlık ve üreticiler tarafından finanse edilen proje kapsamında 77 üreticiye 36 bin 174 kilogram sera naylonunu seralarını kaplamak üzere teslim edeceklerini sözlerine ekledi.

Törene, Bayramiç Kaymakamı Emrah Bütün, Ayvacık Ziraat Odası Başkanı Erdal Avcı, Bayramiç Ziraat Odası Başkanı Mesut Şen, Tarım Kredi Kooperatifi yetkilileri ve üreticiler katıldı.