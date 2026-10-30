Çanakkale'de servis dışı halk otobüsündeki yangın söndürüldü, yollar kapatıldı - Son Dakika
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Çanakkale'de servis dışı halk otobüsündeki yangın söndürüldü, yollar kapatıldı

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Çanakkale\'de servis dışı halk otobüsündeki yangın söndürüldü, yollar kapatıldı
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Çanakkale'de servis dışı özel halk otobüsünün motorunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Şoförün ilk müdahalesinin ardından itfaiye yangını söndürdü, bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Çanakkale'de servis dışı özel halk otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Setboyu Caddesi'nden Troya Caddesi'ne ilerleyen S.S. 18 Nolu Şehir İçi Minibüsçüleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'ne ait 17 HO 10004 plakalı servis dışı özel halk otobüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına ilk müdahale, otobüsün şoförü tarafından yapıldı.

İhbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, bazı yollar araç trafiğine geçici olarak kapatıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın tamamen söndürülürken, otobüs çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

Kaynak: AA
ÇanakkaleOtomobilİtfaiyeGüncelSon Dakika

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