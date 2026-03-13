Çanakkale'de Tarihi Anılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çanakkale'de Tarihi Anılar

Çanakkale\'de Tarihi Anılar
13.03.2026 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dr. Altıntaş, Bouvet'nin batışı ve Anadolu çocuğunun sözlerini anlattı. Zaferin detayları paylaşıldı.

İSTANBUL Teknik Üniversitesi'nden Öğr. Gör. Dr. Yusuf Ziya Altıntaş, Çanakkale Deniz Savaşları'nda müttefik donanmasına karşı yürütülen savunmada, Fransız zırhlısı Bouvet'nin batışı sırasında ağır yaralı olarak sedyede yatan bir Anadolu çocuğunun 'Bırakın, düşman gemilerinin batışını izleyeyim' demesinin Osmanlı hizmetinde bulunan Alman bahriye subayı Hermann Lorey'in eserinde yer aldığını söyledi. Dr. Altıntaş, Lorey'in bu bilgiyi cephedeki gözlemleriyle de tanınan Ağır Topçu Komutanı Yarbay Heinrich Wehrle'nin raporuna dayandırdığını kaydetti.

Çanakkale Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü kutlamaları yaklaşırken, savaşa dair yeni anılar da gün yüzüne çıkıyor. Çanakkale Boğazı'nı geçerek İstanbul'u ele geçirmeyi hedefleyen müttefik donanmasına karşı yürütülen savunmada, Fransız zırhlısı Bouvet'nin batışı, savaşın en kritik anlarından biri olarak kayda geçti. İstanbul Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü'nden Öğr. Gör. Dr. Yusuf Ziya Altıntaş, bu tarihi anlara dair bazı ayrıntıların, o dönem Osmanlı hizmetinde bulunan Alman bahriye subayı Hermann Lorey'in eserinde yer aldığını söyledi.

'BU BÜYÜK SEVİNÇ, TABYALARDAKİ VATANPERVERLİK DUYGUSUNU ZİRVEYE TAŞIMIŞTI'

Hermann Lorey'in, 1'inci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Donanması'nda, özellikle Barbaros ve Turgut Reis zırhlılarında görev yapan bir Alman subayı olduğunu belirten Dr. Yusuf Ziya Altıntaş, "Lorey, savaş sonrasında hazırladığı kapsamlı eserlerle Çanakkale deniz muharebelerini Alman perspektifinden tarihe not düşmüştür. Rapora esas teşkil eden bilgileri veren Heinrich Wehrle ise Çanakkale'de 8'inci Ağır Sahra Obüs Alayı'nın komutanı olarak görev yapmış bir yarbaydır. Wehrle'nin komutasındaki seyyar obüs bataryaları, düşman donanmasının boğaz içindeki manevralarını kısıtlayarak savunmanın en etkili unsurlarından biri olmuştur. Lorey'in aktardığına göre; Yarbay Wehrle, Fransız devi Bouvet'nin saat 13.50 sularında isabet alarak sadece 3 dakika içerisinde Çanakkale'nin sularına gömülmesini tabyalardaki askerlerin gözünden şöyle rapor etmiştir: 'Bataryalardan neşeler yükseldi, Allah Allah nidaları ve zafer teraneleri göklere çıkıyordu. Topçular şarkı söylüyor ve oynuyorlardı' Savaşın en dehşetli anlarında yaşanan bu büyük sevinç, tabyalardaki vatanperverlik duygusunu zirveye taşımıştı' dedi. Dr. Altıntaş, Wehrle'nin raporuna yansıyan en dikkat çekici sahnenin, ağır yaralı halde sedyede yatan bir Anadolu çocuğunun, 'Bırakın, düşman gemilerinin batışını izleyeyim' demesi olduğuna dikkat çekti.

'İTİLAF DONANMASI İÇİN TAM BİR BOZGUNLA SONUÇLANMIŞTIR'

18 Mart Deniz Zaferi sadece topçuların isabetli atışlarıyla değil, aynı zamanda Nusret Mayın Gemisi'nin 7-8 Mart gecesi Erenköy Koyu'na gizlice bıraktığı 26 mayının etkisiyle kazanıldığını hatırlatan Dr. Altıntaş, "Bouvet'nin hızlı batışı tabyalarda büyük bir cesaret uyandırırken, ardından gelen Irresistible ve Ocean zırhlılarının da batarak saf dışı kalması İtilaf donanması için tam bir bozgunla sonuçlanmıştır. Bölgede görev yapan Alman subaylar, tabyalardaki Türk topçusunun ve mayın hatlarının bu başarısını bizzat müşahede ederek raporlarına yansıtmış, yaşanan bu tarihi direnişi dünya askeri tarihine birer gözlemci olarak kaydetmişlerdir. 18 Mart akşamı tabya ve bataryalarda yankılanan 'Allah Allah' nidaları, kazanılan bu zaferin ve sarsılmaz savunma azminin bir nişanesi olarak tarihteki yerini almıştır" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de Tarihi Anılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Plastik ürünlerin hayatımızdan çıkacağı tarih netleşti Plastik ürünlerin hayatımızdan çıkacağı tarih netleşti
Bir aileyi “tarihi eser“ için katletmiş: Bir ay içinde çok iyi bir yerde olacağım Bir aileyi "tarihi eser" için katletmiş: Bir ay içinde çok iyi bir yerde olacağım
Fransa Merkez Bankası Başkanı: Hiç paramız kalmadı Fransa Merkez Bankası Başkanı: Hiç paramız kalmadı
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Belediye aşevinde skandal Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı Belediye aşevinde skandal! Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı
16 yaşındaki kızın şüpheli ölümünde yeni gelişme En yakınları gözaltında 16 yaşındaki kızın şüpheli ölümünde yeni gelişme! En yakınları gözaltında
Tottenham’da Igor Tudor krizi: O maç kaderini belirleyecek Tottenham'da Igor Tudor krizi: O maç kaderini belirleyecek
Jandarma Genel Komutanlığı’nın paylaşımı şaşırttı Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı

10:40
Maça damga vuran karenin asıl amacı ortaya çıktı
Maça damga vuran karenin asıl amacı ortaya çıktı
10:35
SGK’dan ’Son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi’ iddiasına yanıt: Gerçek rakam 12 bin 209
SGK'dan 'Son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi' iddiasına yanıt: Gerçek rakam 12 bin 209
10:10
Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken kötülüğe vesile olduk
Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken kötülüğe vesile olduk
10:08
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
10:02
Sadettin Saran’dan Galatasaray’a olay sözler
Sadettin Saran'dan Galatasaray'a olay sözler
09:48
Trump’tan İran’a yeni tehdit: Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin
08:14
İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşenur Eraslan ölü bulundu Kanlı notu dikkat çekti
İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşenur Eraslan ölü bulundu! Kanlı notu dikkat çekti
07:59
Hastaneye kaldırılan İlber Ortaylı’nın durumu ağırlaştı
Hastaneye kaldırılan İlber Ortaylı'nın durumu ağırlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 11:02:26. #7.12#
SON DAKİKA: Çanakkale'de Tarihi Anılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.