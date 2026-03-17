Çanakkale\'de TCG Heybeliada\'ya Yoğun İlgi

ÇANAKKALE'de, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ziyarete açılan TCG Heybeliada'ya, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü nedeniyle kentte çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor. Bu kapsamda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Heybeliada, TCG Kınalıada ve TCG Ayvalık savaş gemileri ziyarete açıldı. Sabah saatlerinde, vatandaşlar TCG Heybeliada'yı gezdi. Vatandaşlar, askeri gemileri mihmandarlar eşliğinde gezip geminin kabiliyetleri hakkında da bilgi aldı.

Ziyaretçilerden Deniz Börekçi, "Çok beğendik. Çocuklarımızı gezdirdiğimiz için çok memnun olduk. Sırf bu ziyaret için Edremit'ten geldik" dedi.

Hasan Börekçi ise "Çocuklar ve milli duyguların gelişmesi için çok güzel bir etkinlik. Memnun olduk" ifadelerini kullandı.

Ayça Artut da "Çanakkale Zaferi'nin 111'inci yılı kapsamında ziyarete geldik. Asker ağabeyler bize gezmemiz için verdi. Çok güzeldi" diye konuştu.