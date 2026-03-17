Çanakkale\'de TCG Heybeliada\'ya Yoğun İlgi

17.03.2026 13:00
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yılı etkinlikleri kapsamında TCG Heybeliada ziyaretçi akınına uğradı.

ÇANAKKALE'de, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ziyarete açılan TCG Heybeliada'ya, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü nedeniyle kentte çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor. Bu kapsamda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Heybeliada, TCG Kınalıada ve TCG Ayvalık savaş gemileri ziyarete açıldı. Sabah saatlerinde, vatandaşlar TCG Heybeliada'yı gezdi. Vatandaşlar, askeri gemileri mihmandarlar eşliğinde gezip geminin kabiliyetleri hakkında da bilgi aldı.

Ziyaretçilerden Deniz Börekçi, "Çok beğendik. Çocuklarımızı gezdirdiğimiz için çok memnun olduk. Sırf bu ziyaret için Edremit'ten geldik" dedi.

Hasan Börekçi ise "Çocuklar ve milli duyguların gelişmesi için çok güzel bir etkinlik. Memnun olduk" ifadelerini kullandı.

Ayça Artut da "Çanakkale Zaferi'nin 111'inci yılı kapsamında ziyarete geldik. Asker ağabeyler bize gezmemiz için verdi. Çok güzeldi" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yok böyle maç Hükmen bile galip gelen olmadı Yok böyle maç! Hükmen bile galip gelen olmadı
Alarmları kurun Yarın gece ortalık yanacak Alarmları kurun! Yarın gece ortalık yanacak
Kaymakamlık saldırganı katliama gelmiş Görüntülerdeki detaya dikkat Kaymakamlık saldırganı katliama gelmiş! Görüntülerdeki detaya dikkat
Çatıdan üzerine kar ve buz kütlesi düşen kişi ağır yaralandı Çatıdan üzerine kar ve buz kütlesi düşen kişi ağır yaralandı
Sinem Dedetaş cenazeye yürüteçle katıldı Sinem Dedetaş cenazeye yürüteçle katıldı
Domuz eti sahnesi diziye pahalıya patladı Domuz eti sahnesi diziye pahalıya patladı

''Galatasaray'ın harika bir takım değil'' diyen Carragher fena çark etti! Son sözleri komedi
Karşıyaka Belediye Başkanı'na protesto şoku: Bayramlaşamadan aracına binip kaçtı
Mücteba Hamaney'den aracıların barış teklifine ret: Şimdi zamanı değil
İran, İsrail'in "Öldürdük" dediği Laricani'nin mesajını paylaştı
Trump'ın uykularını kaçıracak analiz: ABD'nin dünya üzerindeki hakimiyeti bitebilir
Alay konusu olan belediye başkanı: İnsan böyle bir videoyu neden paylaşır?
