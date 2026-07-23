Çanakkale\'de Tekne Kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanıp sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Boğazda seyir halindeki 8,5 metrelik teknenin makineleri, Kilitbahir önlerinde arızalandı.
Teknenin sürüklenmeye başlaması üzerine kaptan, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye KEGM'ye ait "KIYEM-1" hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu sevk edildi.
İçinde 9 kişinin bulunduğu tekne, arızanın giderilmesi için yedeklenerek Eceabat Balıkçı Barınağı'na yanaştırıldı.
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