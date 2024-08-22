Çanakkale\'de Tomruk Kazası: Kamyon Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Güncel

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde üzerine tomruk düşen kamyon sürücüsü yaşamını yitirdi.

Sürücü Hasan Evci (60), Bayramiç'in Korucak köyündeki ormanlık alanda yapılan ağaç kesiminden elde edilen tomrukları, 17 AAG 571 plakalı kamyonla Yağcılar odun deposuna götürdü.

Kamyondan indirmek amacıyla bağını çözdüğü bir tomruk, Evci'nin üzerine düştü. Bir süre sonra olayı fark eden depo çalışanları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Evci'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerindeki incelemenin ardından Evci'nin cenazesinin Bayramiç Devlet Hastanesi morguna kaldırılacağı öğrenildi.