Çanakkale\'de Toprak Koruma Kurulu, Vali Toraman başkanlığında bir araya geldi

Çanakkale'de Vali Ömer Toraman başkanlığında Toprak Koruma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, kentin tarımsal potansiyeli ve toprak kaynaklarının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Programda, tarım arazilerinin korunmasına, geliştirilmesine ve daha verimli kullanılmasına yönelik konular ile kurulun gündeminde yer alan diğer hususlar ele alındı.

Toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Abdullah Borca, Devlet Su İşleri 252. Şube Müdürü Serdar Kurt, Çanakkale İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Altındağ, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Çanakkale Şubesi Başkanı Onur Sinan Türkmen ve ilgililer katıldı.