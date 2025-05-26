Çanakkale'de 'Troya Geçilmez' Tiyatrosu Yoğun İlgi Gördü

(ÇANAKKALE) - Çanakkale Belediyesi Tiyatro Topluluğu Gençlik Birimi, "Troya Geçilmez" isimli oyunu izleyici ile buluşturdu.

Mayıs ayı kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Çanakkale Belediyesi Kültür Merkezi'nde, 23 Mayıs 2025 Cuma günü sahnelenen "Troya Geçilmez" oyunu yoğun ilgi gördü.

Homeros'un "İlyada" destanına konu olan Truva Savaşı'nı anlatan oyun; izleyenleri alaturka bir yorumla güldürürken, trajik öyküsüyle de hüzünlendirdi.

Oyun sonunda Çanakkale Belediyesi Tiyatro Topluluğu Gençlik Birimi oyuncularının başarılı performansı alkış aldı.