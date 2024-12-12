ÇANAKKALE'de durdurulan otomobilde yapılan aramada 1 kilo 100 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Lapseki'de şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, arka koltuğa gizlenmiş 1 kilo 100 gram skunk ele geçirildi. Otomobildeki E.P. ve M.O.A., gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Haber - Kamera: Orhan AKTUĞ/ LAPSEKİ, (Çanakkale),
Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo Skunk Ele Geçirildi - Son Dakika
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