Çanakkale\'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı

ÇANAKKALE'de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce kent merkez ve ilçelerinde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda 10 Aralık'ta gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 546,98 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 34 sentetik ecza, hassas terazi, uyuşturucu madde imalatında kullanıldığı değerlendirilen 2 kilo 880 gram ağırlığında madde, uyuşturucu imalatında kullanıldığı değerlendirilen 2 litre aseton, 4 silah, 202 mermi ve 2 av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u adliyeye sevk edilirken, 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 2'si savcılıktaki ifadesinin ardından, 3 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.